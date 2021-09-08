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Песков оценил перспективы переговоров с новым правительством Афганистана

Ведомости

Россия контактирует с новым правительством Афганистана через посольство в Кабуле по вопросам безопасности дипломатов, иных переговоров на данный момент не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет внимательно следить за действиями нового руководства Афганистана.

«Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются. Те контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется. Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран мира, будет очень внимательно следить за теми шагами, которые будет делать новое правительство», — сказал он.

На вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), Песков ответил: «Из Афганистана потенциально может проистекать угроза. Мы неоднократно об этом говорили. Это и наркотрафик, и инфильтрация террористических группировок».

Ранее представитель Кремля говорил, что вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями. На вопрос, какие именно шаги будут влиять, Песков сказал: «Нет, я не хотел бы здесь конкретно формулировать. Это, наверно, и не нужно. Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка».

6 сентября в «Талибане» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных