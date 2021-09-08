Песков оценил перспективы переговоров с новым правительством Афганистана

Ранее представитель Кремля говорил, что вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями. На вопрос, какие именно шаги будут влиять, Песков сказал: «Нет, я не хотел бы здесь конкретно формулировать. Это, наверно, и не нужно. Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка».