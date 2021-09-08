Песков оценил перспективы переговоров с новым правительством Афганистана
Россия контактирует с новым правительством Афганистана через посольство в Кабуле по вопросам безопасности дипломатов, иных переговоров на данный момент не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет внимательно следить за действиями нового руководства Афганистана.
«Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются. Те контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется. Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран мира, будет очень внимательно следить за теми шагами, которые будет делать новое правительство», — сказал он.
На вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), Песков ответил: «Из Афганистана потенциально может проистекать угроза. Мы неоднократно об этом говорили. Это и наркотрафик, и инфильтрация террористических группировок».
Ранее представитель Кремля говорил, что вопрос признания правительства Афганистана будет зависеть от шагов талибов и как они соотносятся с их действиями. На вопрос, какие именно шаги будут влиять, Песков сказал: «Нет, я не хотел бы здесь конкретно формулировать. Это, наверно, и не нужно. Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка».
6 сентября в «Талибане» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.