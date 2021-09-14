Кремль сообщил о состоявшейся встрече Путина с Асадом

Путин в ходе встречи также сказал, что 90% территории Сирии освобождены от террористов совместными усилиями сирийских и российских военных. Однако главная проблема заключается в том, что на отдельных территориях присутствуют иностранные вооруженные силы без разрешения ООН и сирийских властей, «что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством». Также сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов.



В ответ Асад поблагодарил руководство России за предоставленную гуманитарную помощь, а российский МИД — за «четкую политику на международной арене».