Кремль сообщил о состоявшейся встрече Путина с Асадом
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Кремле, говорится на сайте Кремля. Ранее о визите Асада не объявлялось.
Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения, и тот поблагодарил его по-русски. Также российский президент высказался о победе Асада на выборах президента страны. «Ну и, конечно, уже в личном формате – с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», — отметил Путин.
Путин в ходе встречи также сказал, что 90% территории Сирии освобождены от террористов совместными усилиями сирийских и российских военных. Однако главная проблема заключается в том, что на отдельных территориях присутствуют иностранные вооруженные силы без разрешения ООН и сирийских властей, «что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством». Также сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов.
В ответ Асад поблагодарил руководство России за предоставленную гуманитарную помощь, а российский МИД — за «четкую политику на международной арене».
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. В них приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила 78,64%. По официальным итогам выборов победил действующий глава государства Башар Асад, за него проголосовали 95,1% избирателей. Таким образом Асад, занимающий пост президента с 2000 г., был избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 г. он, по официальным данным, набрал более 88% голосов.