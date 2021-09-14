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Кремль сообщил о состоявшейся встрече Путина с Асадом

Ведомости

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Кремле, говорится на сайте Кремля. Ранее о визите Асада не объявлялось.

Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения, и тот поблагодарил его по-русски. Также российский президент высказался о победе Асада на выборах президента страны. «Ну и, конечно, уже в личном формате – с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», — отметил Путин.

Путин в ходе встречи также сказал, что 90% территории Сирии освобождены от террористов совместными усилиями сирийских и российских военных. Однако главная проблема заключается в том, что на отдельных территориях присутствуют иностранные вооруженные силы без разрешения ООН и сирийских властей, «что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством». Также сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов.

В ответ Асад поблагодарил руководство России за предоставленную гуманитарную помощь, а российский МИД — за «четкую политику на международной арене».

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. В них приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила 78,64%. По официальным итогам выборов победил действующий глава государства Башар Асад, за него проголосовали 95,1% избирателей. Таким образом Асад, занимающий пост президента с 2000 г., был избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 г. он, по официальным данным, набрал более 88% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных