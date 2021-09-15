Байден опроверг отказ Си Цзиньпина встретиться с ним лично
Президент США Джо Байден опроверг сообщение СМИ о том, что китайский лидер Си Цзиньпин отклонил его предложение о личной встрече, сообщил Reuters.
«Это неправда», — заявил Байден в ответ на вопросы журналистов. Ранее советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в материале разговор описан неточно.
Источник издания, который был проинформирован о звонке, подтвердил точность информации в материале. «Си, по-видимому, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений», — отметил собеседник агентства. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос агентства.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на несколько источников, проинформированных о разговоре Байдена и Си Цзиньпина на прошлой неделе, что китайский лидер не принял предложение президента США. Он настаивал, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон по отношению к Пекину.
Один из собеседников издания сообщил, что Байден представил саммит как одну из возможностей для взаимодействия с Китаем, он не ожидал немедленного ответа. Один из американских чиновников заявил, что Белый дом полагает, что отказ Си отчасти связан с опасениями из-за коронавируса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 10 сентября сообщила о телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина. Разговор длился 90 минут, был откровенным, в уважительном тоне. Целью звонка было поддержание каналов коммуникации открытыми, отметила Псаки.