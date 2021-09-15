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Байден опроверг отказ Си Цзиньпина встретиться с ним лично

Ведомости

Президент США Джо Байден опроверг сообщение СМИ о том, что китайский лидер Си Цзиньпин отклонил его предложение о личной встрече, сообщил Reuters.

«Это неправда», — заявил Байден в ответ на вопросы журналистов. Ранее советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в материале разговор описан неточно.

Источник издания, который был проинформирован о звонке, подтвердил точность информации в материале. «Си, по-видимому, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений», — отметил собеседник агентства. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос агентства.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на несколько источников, проинформированных о разговоре Байдена и Си Цзиньпина на прошлой неделе, что китайский лидер не принял предложение президента США. Он настаивал, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон по отношению к Пекину.

Один из собеседников издания сообщил, что Байден представил саммит как одну из возможностей для взаимодействия с Китаем, он не ожидал немедленного ответа. Один из американских чиновников заявил, что Белый дом полагает, что отказ Си отчасти связан с опасениями из-за коронавируса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 10 сентября сообщила о телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина. Разговор длился 90 минут, был откровенным, в уважительном тоне. Целью звонка было поддержание каналов коммуникации открытыми, отметила Псаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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