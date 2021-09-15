Байден опроверг отказ Си Цзиньпина встретиться с ним лично

Один из собеседников издания сообщил, что Байден представил саммит как одну из возможностей для взаимодействия с Китаем, он не ожидал немедленного ответа. Один из американских чиновников заявил, что Белый дом полагает, что отказ Си отчасти связан с опасениями из-за коронавируса.