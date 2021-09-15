В Чехии рассказали о состоянии здоровья госпитализированного президента Земана
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что здоровье госпитализированного президента республики Милоша Земана не вызывает опасений, передает ТАСС.
«Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас. Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем», — сказал Бабиш журналистам.
27 сентября Земан планирует принять Бабиша в загородной резиденции главы государства в городе Ланы недалеко от Праги.
Как отмечает агентство, ссылаясь на местные СМИ, Земан будет находиться в больнице как минимум до пятницы.
О госпитализации Земана стало известно 14 сентября. По данным издания Novinky.cz, глава государства страдает невропатией нижних конечностей, из-за которой он оказался в инвалидном кресле. Помимо этого у Земана проблемы со слухом, диабет и низкое артериальное давление.