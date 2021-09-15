В Чехии рассказали о состоянии здоровья госпитализированного президента Земана

«Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас. Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем», — сказал Бабиш журналистам.