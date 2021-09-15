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В Чехии рассказали о состоянии здоровья госпитализированного президента Земана

Ведомости

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что здоровье госпитализированного президента республики Милоша Земана не вызывает опасений, передает ТАСС.

«Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас. Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем», — сказал Бабиш журналистам.

27 сентября Земан планирует принять Бабиша в загородной резиденции главы государства в городе Ланы недалеко от Праги.

Как отмечает агентство, ссылаясь на местные СМИ, Земан будет находиться в больнице как минимум до пятницы.

О госпитализации Земана стало известно 14 сентября. По данным издания Novinky.cz, глава государства страдает невропатией нижних конечностей, из-за которой он оказался в инвалидном кресле. Помимо этого у Земана проблемы со слухом, диабет и низкое артериальное давление.

Ранее по теме: Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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