Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли десять квартир
В Москве прошел розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и мундепов в районе Щукино, сообщается на сайте столичной мэрии.
Всего в розыгрыше приняли участие более 1,1 млн человек, что составляет 55% от всех зарегистрированных на электронное голосование. Разыграно было также 50 автомобилей и призовые баллы, которые можно потратить на благотворительность, покупку вещей и лекарств, а также кафе и рестораны.
После 12:00 победителям будут отправлены СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигранном призе и дальнейшими инструкциями.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.