Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли десять квартир

Всего в розыгрыше приняли участие более 1,1 млн человек, что составляет 55% от всех зарегистрированных на электронное голосование. Разыграно было также 50 автомобилей и призовые баллы, которые можно потратить на благотворительность, покупку вещей и лекарств, а также кафе и рестораны.