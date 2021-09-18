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Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли десять квартир

Ведомости

В Москве прошел розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и мундепов в районе Щукино, сообщается на сайте столичной мэрии.

Всего в розыгрыше приняли участие более 1,1 млн человек, что составляет 55% от всех зарегистрированных на электронное голосование. Разыграно было также 50 автомобилей и призовые баллы, которые можно потратить на благотворительность, покупку вещей и лекарств, а также кафе и рестораны.

После 12:00 победителям будут отправлены СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигранном призе и дальнейшими инструкциями.

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Как прошел первый день голосования на выборах депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных