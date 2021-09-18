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Норвегия призвала Россию к большей открытости при проведении учений

Ведомости

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен призвал Россию к большей прозрачности при проведении военных учений «Запад-2021», сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания.

«Мы призываем Россию быть открытыми в отношении своих учений и выполнять свои обязательства в отношении открытости и прозрачности в соответствии с Венским документом», – заявил он, цитируя завершившиеся учения.

Открытость и предсказуемость при проведении учений позволит избежать каких-либо недоразумений и непреднамеренной эскалации, пояснил он.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки в этом году. Они проходили в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Белоруссии. В них приняли участие около 200 000 человек. Было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. В учениях в Белоруссии приняли участие 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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