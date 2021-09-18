Норвегия призвала Россию к большей открытости при проведении учений

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки в этом году. Они проходили в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Белоруссии. В них приняли участие около 200 000 человек. Было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. В учениях в Белоруссии приняли участие 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих.