На учениях «Запад-2021» впервые применили ударные БПЛА «Иноходец» и «Форпост»

Ранее сегодня на учениях «Запад-2021» в Мулино впервые применили и наземные робототехнические комплексы «Уран-9» и «Нерехта». «Нерехта» использовался для разведки и огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений. Этот робот оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М. В целом «Нерехта» может применяться для разных задач, уточнили в Минобороны, в частности, не только в указанных целях, но и для корректировки огня по позициям противника и быстрой доставки боеприпасов и снаряжения.