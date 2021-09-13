На учениях «Запад-2021» впервые применили ударные БПЛА «Иноходец» и «Форпост»
Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Иноходец» и «Форпост» впервые использовали как средство огневой поддержки войск в рамках учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В огневой поддержке обороняющихся войск в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне «Мулино» в составе разведывательного огневого комплекса были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», «Ласточка» и «Орлан-10», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны пояснили, что БПЛА прикрывали маневренные действия обороняющихся подразделений с использованием новейших 120-мм управляемых мин «Грань» с лазерной головкой самонаведения, они же обеспечили «подсветку» поражаемых объектов бронетехники для применения высокоточных авиабомб и ракет.
«Также в нанесении удара по наступающим войскам противника приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» с неуправляемыми авиационными средствами поражения «Миротворец», — добавили в Минобороны. Применяемые БПЛА входят в состав дивизиона робототехнических комплексов.
БПЛА «Иноходец» — это беспилотник проекта «Орион» компании «Кронштадт» (входит в АФК «Система») в модификации для российской армии. Его разработка велась с 2011 г., а первый полет аппарат совершил в 2016 г. В ноябре 2019 г. началась его опытная эксплуатация. В апреле 2021 г. в подмосковной Дубне началось строительство завода для массового производства БПЛА проекта «Орион».
БПЛА «Форпост» — это локализованный и модифицированный беспилотник IAI Searcher, изначально производившийся Израилем. В 2011 г. у страны было закуплено две таких машины, а с 2012 г. они стали производится в России в составе комплекса из БПЛА и машины управления и поставляются в войска. По данным Conflict Intelligence Team, «Форпост» уже применялся российской армией в Сирии.
Ранее сегодня на учениях «Запад-2021» в Мулино впервые применили и наземные робототехнические комплексы «Уран-9» и «Нерехта». «Нерехта» использовался для разведки и огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений. Этот робот оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М. В целом «Нерехта» может применяться для разных задач, уточнили в Минобороны, в частности, не только в указанных целях, но и для корректировки огня по позициям противника и быстрой доставки боеприпасов и снаряжения.
Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. Суммарно в них примут участие до 200 000 военных личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.