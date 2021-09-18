В минэнерго Украины рассказали, как противодействовать «газовому шантажу» России
Российские власти могут принять, а, возможно, уже приняли решение о прекращении транзита газа через территорию Украины, однако Киев может предпринять ряд действий для борьбы с «газовым шантажом» Кремля. Об этом в своей статье для «Европейской правды» написала замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.
По ее мнению, Украине необходимо в первую очередь перестроить свою ГТС, поскольку ряд регионов может остаться без газа, и защитить потребителей от возможной остановки транзита. Для этого нужно закачать достаточный объем газа в хранилища для прохождения отопительного сезона, а также включить Украину в т.н. «группу риска», европейский механизм для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа.
«Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для России это две большие разницы», – считает она.
Кроме того, по мнению чиновника, Киев должен объединить усилия с международными партнерами и доказать, что «Газпром» продолжает «злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам».
«И здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может ли спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток — 2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС», – добавила Зеркаль.
Ранее Украина заявляла, что готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.
В августе «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform. Украиной была выставлена мощность объемом 9,8 млн куб. м в сутки.
В конце декабря 2019 г. Украина, Россия и Евросоюз подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м — в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.