Силы НАТО прибыли на границу с Косово после требования президента Сербии
Военные США, Канады и Польши из состава международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) прибыли на границу Сербии с частично признанной Республикой Косово, сообщает сербские издания Pink и Kosovo Online. До этого президент Сербии Александр Вучич потребовал у НАТО вмешаться в ситуацию в течение 24 часов.
По данным Pink, американские, канадские и польские военные прибыли на КПП «Ярине» на фактической границе Сербии и Республики Косово. До этого на фоне обострения между Приштиной и косовскими сербами туда прибыл спецназ частично признанной республики. Пока неизвестно, заменит ли международный контингент косовских силовиков. Kosovo Online передает, что премьер-министр Косово Альбин Курти вместе с министром полиции Джелжалем Свецля встретился с командующим KFOR, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью.
Пресс-служба KFOR пока не подтверждала переброску военнослужащих из состава контингента на КПП с Сербией.
Ранее сегодня Вучич заявил, что Белград ждет в течение 24 часов вмешательства НАТО в ситуацию с протестующими косовскими сербами. Протесты начались после решения властей Косово не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера. Этнические сербы, проживающие на севере Косово, в знак протеста заблокировали пограничные переходы «Яринье» и «Брняк» на фактической границе с Сербией. Из-за этого Приштина направила в пограничную зону полицейский спецназ. В ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность.
Власти Косова фактически отделились от Сербии в 1999 г., а объявили о независимости в 2008 г. Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств — участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает. На севере частично признанной республики продолжает жить сербское меньшинство — около 5% от общего косовского населения (в начале 1990- х гг. — более 10%), или примерно 100 000 человек. В пограничном с Сербией городе Косовска-Митровица, а именно в его северной части, большинство (более 76%, или около 22 000 человек) населения — сербы. Там действуют две местные администрации: косовская и не признающая ее сербская. Фактически Косово контролирует только южную часть города.