Сербия призвала НАТО отреагировать на ситуацию с сербами в Косово
Белград ждет в течение 24 часов вмешательства НАТО в ситуацию с протестующими косовскими сербами, которых власти Республики Косово пытаются обязать поменять автомобильные номера на косовские и в ответ на протесты ввели в район проживания сербского меньшинства спецназ. В случае применения насилия к сербам Белграду придется реагировать, заявил президент Сербии Александр Вучич телеканалу Pink.
«Если произойдет погром нашего населения, тогда мы будем реагировать. Я сказал это в НАТО и уверен, что меня поняли», — сказал Вучич. В то же время он отметил, что Сербия только привела армию и полицию в состояние повышенной готовности и пока не намерена вводить подразделения в населенные сербами районы Косово, так как это противоречит исполняемым Белградом соглашениям.
«Все из-за безумной политики Приштины. Это просто политическая игра. Мы стремимся помочь нашему народу, и мы твердо поддерживаем наш народ в Косово и Метохии», — сказал Вучич.
Ранее правительство Республики Косово потребовало не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера. Этнические сербы, проживающие на севере Косово, в знак протеста заблокировали пограничные переходы Яринье и Брняк. Приштина направила в пограничную зону полицейский спецназ, в ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность.
Власти Косова фактически отделились от Сербии в 1999 г., а объявили о независимости в 2008 г. Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств — участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает. На севере частично признанной республики продолжает жить сербское меньшинство — около 5% от общего косовского населения (в начале 1990- х гг. — более 10%), или примерно 100 000 человек. В пограничном с Сербией городе Косовска-Митровица, а именно в его северной части, большинство (более 76%, или около 22 000 человек) населения — сербы. Там действуют две местные администрации: косовская и не признающая ее сербская. Фактически Косово контролирует только южную часть города.