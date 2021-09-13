Вучич назвал главное препятствие для вхождения Сербии в Евросоюз
Сербия не может стать страной-членом Евросоюза до решения вопроса с Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белград, передает телеканал РТС.
«Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе. Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — сказал Вучич. По его словам, «это должен быть компромисс, а не решение, которое является унизительным и разрушительным для Сербии».
В свою очередь, Меркель отметила, что внутри самого ЕС не все страны признают независимость Косова и в сообществе нет единства относительно вхождения в него Сербии. «Нужно, чтобы вопрос был решен, чтобы нынешние государства-члены ЕС ответили на вопрос о процессе присоединения. Нет смысла обсуждать окончание процесса раньше», — сказала канцлер ФРГ.
Косово — частично признанное государство, населенное этническими албанцами, однако там присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории.
Власти Косово фактически отделились от Сербии в 1999 г., а объявили о независимости в 2008 г. Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств-участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.