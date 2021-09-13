Вучич назвал главное препятствие для вхождения Сербии в Евросоюз

«Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе. Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — сказал Вучич. По его словам, «это должен быть компромисс, а не решение, которое является унизительным и разрушительным для Сербии».