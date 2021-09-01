Премьер Чехии призвал расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию

Шенгенское соглашение заключено между 26 странами. Впервые оно было подписано пятью из десяти стран-членов ЕС в 1985 г. Название происходит от небольшой деревни Шенген в Люксембурге, где было подписано первое соглашение в 1995 г. Создание шенгенской зоны было начато с нуля. Постепенно число стран увеличивалось, а соглашение и связанные с ним конвенции были включены в законодательство ЕС, которые вступили в силу в 1999 г.