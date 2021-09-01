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Премьер Чехии призвал расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию

Ведомости

В Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов необходимо включить Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Почему мы до сих пор не включили в состав государств — членов Шенгенского соглашения Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию? Наше правительство предлагает, и уже не единожды, расширить его за счет принятия этих стран», — цитирует ТАСС чешского премьера.

По его словам, у Евросоюза отсутствует ясная стратегия расширения зоны Шенгенского соглашения за счет стран западной части Балканского полуострова. Этот вопрос, а также вопрос о борьбе с нелегальной миграцией Бабиш намерен поднять на международной политологической конференции «Стратегический форум» в словенском городе Блед, которая началась сегодня.

Он отметил, что Европу необходимо защищать от нелегальных беженцев. Так, в 2015 г. во время первого миграционного кризиса в Евросоюзе Шенгенская зона не продемонстрировала свою эффективность. Только Венгрия оказалась действенной в то время, создав барьеры на пути беженцев, проникающих через балканские государства в ЕС, убежден премьер.

Шенгенское соглашение заключено между 26 странами. Впервые оно было подписано пятью из десяти стран-членов ЕС в 1985 г. Название происходит от небольшой деревни Шенген в Люксембурге, где было подписано первое соглашение в 1995 г. Создание шенгенской зоны было начато с нуля. Постепенно число стран увеличивалось, а соглашение и связанные с ним конвенции были включены в законодательство ЕС, которые вступили в силу в 1999 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных