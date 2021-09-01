Премьер Чехии призвал расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию
В Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов необходимо включить Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
«Почему мы до сих пор не включили в состав государств — членов Шенгенского соглашения Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию? Наше правительство предлагает, и уже не единожды, расширить его за счет принятия этих стран», — цитирует ТАСС чешского премьера.
По его словам, у Евросоюза отсутствует ясная стратегия расширения зоны Шенгенского соглашения за счет стран западной части Балканского полуострова. Этот вопрос, а также вопрос о борьбе с нелегальной миграцией Бабиш намерен поднять на международной политологической конференции «Стратегический форум» в словенском городе Блед, которая началась сегодня.
Он отметил, что Европу необходимо защищать от нелегальных беженцев. Так, в 2015 г. во время первого миграционного кризиса в Евросоюзе Шенгенская зона не продемонстрировала свою эффективность. Только Венгрия оказалась действенной в то время, создав барьеры на пути беженцев, проникающих через балканские государства в ЕС, убежден премьер.
Шенгенское соглашение заключено между 26 странами. Впервые оно было подписано пятью из десяти стран-членов ЕС в 1985 г. Название происходит от небольшой деревни Шенген в Люксембурге, где было подписано первое соглашение в 1995 г. Создание шенгенской зоны было начато с нуля. Постепенно число стран увеличивалось, а соглашение и связанные с ним конвенции были включены в законодательство ЕС, которые вступили в силу в 1999 г.