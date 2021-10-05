Генпрокуратура потребует от Черногории выдать экс-владельца Черкизовского рынка
Генеральная прокуратура России готовит запрос Черногории о выдаче находящегося в международном розыске и арестованного предпринимателя Тельмана Исмаилова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.
Бывший владелец и директор Черкизовского рынка был задержан в Черногории на прошлой неделе. По словам местного издания Vijesti, Исмаилов, живший в стране последние три года, был задержан на основании ордера, выданного Россией.
Адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила «Интерфаксу», что черногорский суд отправил ее клиента под арест на два месяца, но он обжалует решение, так как перед этим попросил в Черногории политического убежища. «Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования», — заявила Русакова. Вопрос о предоставлении предпринимателю политического убежища пока остается на рассмотрении местных властей.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В России азербайджанский бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.