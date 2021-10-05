Генпрокуратура потребует от Черногории выдать экс-владельца Черкизовского рынка

Адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила «Интерфаксу», что черногорский суд отправил ее клиента под арест на два месяца, но он обжалует решение, так как перед этим попросил в Черногории политического убежища. «Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования», — заявила Русакова. Вопрос о предоставлении предпринимателю политического убежища пока остается на рассмотрении местных властей.