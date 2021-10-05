СМИ сообщили о задержании мэра Евпатории
Мэр Евпатории Роман Тихончук задержан по подозрению в нарушении трех статей уголовного кодекса, сейчас с ним проводят следственные действия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Задержан, вменяются три статьи — организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество», — рассказал собеседник агентства.
Также в Крыму задержана глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко, сообщили со ссылкой на источники «РИА Новости» и «Интерфакс». Сегодня ей изберут меру пресечения. В чем именно подозревают чиновницу, не уточняется.
Харитоненко является членом партии «Единая Россия». Городской округ Евпатория она возглавила в 2014 г. Кроме того, в декабре 2020 г. Харитоненко вошла в состав Государственного совета России.
Тихончук стал мэром Евпатории в 2019 г. Он возглавил город после ареста своего предшественника Андрея Филонова. Также является членом партии «Единая Россия».