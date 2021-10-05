СМИ сообщили о задержании мэра Евпатории

Также в Крыму задержана глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко, сообщили со ссылкой на источники «РИА Новости» и «Интерфакс». Сегодня ей изберут меру пресечения. В чем именно подозревают чиновницу, не уточняется.