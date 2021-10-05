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СМИ сообщили о задержании мэра Евпатории

Ведомости

Мэр Евпатории Роман Тихончук задержан по подозрению в нарушении трех статей уголовного кодекса, сейчас с ним проводят следственные действия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Задержан, вменяются три статьи — организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество», — рассказал собеседник агентства. 

Также в Крыму задержана глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко, сообщили со ссылкой на источники «РИА Новости» и «Интерфакс». Сегодня ей изберут меру пресечения. В чем именно подозревают чиновницу, не уточняется.

Харитоненко является членом партии «Единая Россия». Городской округ Евпатория она возглавила в 2014 г. Кроме того, в декабре 2020 г. Харитоненко вошла в состав Государственного совета России. 

Тихончук стал мэром Евпатории в 2019 г. Он возглавил город после ареста своего предшественника Андрея Филонова. Также является членом партии «Единая Россия». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных