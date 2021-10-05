Израильский посол назвал дату визита премьера страны в Россию
Визит израильского премьер-министра Нафтали Беннета в Россию запланирован на 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в Москве Александра Бен Цви.
«Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда», — сказал дипломат на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса.
В ответ на вопрос, будет ли визит премьера страны совершен 22 октября, посол сказал: «Так мы считаем. Такой план существует».
Беннет стал премьер-министром Израиля 13 июня. На этом посту он сменил Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет.
Первый контакт российского президента Владимира Путина с Беннетом состоялся 5 июля. Тогда стороны в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом, а также вопрос сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны.