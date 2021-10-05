Экс-глава Минприроды может возглавить думский комитет

Кобылкин возглавлял министерство в правительстве Дмитрия Медведева. Он был отправлен в отставку после смены премьер-министра в январе 2020 г., когда Медведева сменил на посту Михаил Мишустин. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 г., после отставки правительства в 2020 г. был назначен врио заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». До прихода в федеральное правительство, с 2010 по 2018 г. Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.