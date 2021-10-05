Экс-глава Минприроды может возглавить думский комитет
«Единая Россия» предложила назначить экс-главу Минприроды и ныне врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина на должность председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение партии, принятое на совместном заседании бюро Высшего и Генерального советов.
Кобылкин возглавлял министерство в правительстве Дмитрия Медведева. Он был отправлен в отставку после смены премьер-министра в январе 2020 г., когда Медведева сменил на посту Михаил Мишустин. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 г., после отставки правительства в 2020 г. был назначен врио заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». До прихода в федеральное правительство, с 2010 по 2018 г. Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Президент Владимир Путин подписал 1 октября указ о проведении первого заседания VIII созыва Госдумы 12 октября. 24 сентября ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.