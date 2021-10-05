Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Экс-глава Минприроды может возглавить думский комитет

Ведомости

«Единая Россия» предложила назначить экс-главу Минприроды и ныне врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина на должность председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение партии, принятое на совместном заседании бюро Высшего и Генерального советов. 

Кобылкин возглавлял министерство в правительстве Дмитрия Медведева. Он был отправлен в отставку после смены премьер-министра в январе 2020 г., когда Медведева сменил на посту Михаил Мишустин. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 г., после отставки правительства в 2020 г. был назначен врио заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». До прихода в федеральное правительство, с 2010 по 2018 г. Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Президент Владимир Путин подписал 1 октября указ о проведении первого заседания VIII созыва Госдумы 12 октября. 24 сентября ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Ранее по теме: «Единая Россия» завершила обсуждение кандидатов в руководство комитетов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных