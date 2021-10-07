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В Болгарии задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже

Ведомости

В Болгарии по подозрению в шпионаже на оружейном заводе был задержан гражданин России. Об этом говорится в пресс-релизе областной дирекции полиции Стара-Загоры.

В сообщении ведомства утверждается, что 60-летний россиянин, а также 24-летний гражданин Литвы и его соотечественница в возрасте 59 лет были задержаны 5 октября на КПП на болгаро-греческой границе. По версии властей, они работали на заводе «Арсенал», который относится к числу стратегических объектов страны.

Полиция заявила, что с завода пропали документы с «чрезвычайно важной» информацией, представляющей «интерес для болгарских или иностранных конкурентов». В автомобиле подозреваемых были найдены документы, которые, предположительно, «имеют прямое отношение» к случившемуся.

Как передает местный канал БНТ 1, деятельность задержанных была связана с «инновационными технологиями». Все трое якобы находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 г., после чего не вышли на работу.

Глава консульского отдела посольства России в Болгарии Владимир Чертков сказал в разговоре с ТАСС, что дипмиссия не получала официальной информации о задержании россиянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных