В Болгарии задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже

В сообщении ведомства утверждается, что 60-летний россиянин, а также 24-летний гражданин Литвы и его соотечественница в возрасте 59 лет были задержаны 5 октября на КПП на болгаро-греческой границе. По версии властей, они работали на заводе «Арсенал», который относится к числу стратегических объектов страны.