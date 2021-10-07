В Болгарии задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже
В Болгарии по подозрению в шпионаже на оружейном заводе был задержан гражданин России. Об этом говорится в пресс-релизе областной дирекции полиции Стара-Загоры.
В сообщении ведомства утверждается, что 60-летний россиянин, а также 24-летний гражданин Литвы и его соотечественница в возрасте 59 лет были задержаны 5 октября на КПП на болгаро-греческой границе. По версии властей, они работали на заводе «Арсенал», который относится к числу стратегических объектов страны.
Полиция заявила, что с завода пропали документы с «чрезвычайно важной» информацией, представляющей «интерес для болгарских или иностранных конкурентов». В автомобиле подозреваемых были найдены документы, которые, предположительно, «имеют прямое отношение» к случившемуся.
Как передает местный канал БНТ 1, деятельность задержанных была связана с «инновационными технологиями». Все трое якобы находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 г., после чего не вышли на работу.
Глава консульского отдела посольства России в Болгарии Владимир Чертков сказал в разговоре с ТАСС, что дипмиссия не получала официальной информации о задержании россиянина.