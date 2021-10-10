Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
Президента Чехии госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщил сайт газеты Pravo. Земана увезли в госпиталь из своей загородной резиденции после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем.
Милош и Бабич обсуждали в резиденции президента итоги прошедших в Чехии парламентских выборов, сообщает газета.
«Президент республики по рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге», — сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
Земана поместили в отделение интенсивной терапии, передает также Reuters. Его лечащий врач не уточнил диагноз.
Президента Чехии ранее госпитализировали в сентябре. Тогда Бабиш сообщил, что Земан лег в больницу после проведения консультаций с врачами.
По данным издания Novinky.cz, глава государства страдает невропатией нижних конечностей, из-за которой он оказался в инвалидном кресле. Помимо этого у Земана проблемы со слухом, диабет и низкое артериальное давление.
Сегодня Центральное статуправление опубликовало официальные результаты выборов в парламент республики, которые прошли 8 и 9 октября. Наибольшее количество голосов, 27,79%, набрала коалиция «Вместе», которая объединяет три либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09.
Второе место с результатом 27,12% заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, затем следует коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые».
В октябре Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Среди политиков оказался Андрей Бабиш.