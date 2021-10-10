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Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали

Ведомости

Президента Чехии госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщил сайт газеты Pravo. Земана увезли в госпиталь из своей загородной резиденции после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем.

Милош и Бабич обсуждали в резиденции президента итоги прошедших в Чехии парламентских выборов, сообщает газета.

«Президент республики по рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге», —  сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Земана поместили в отделение интенсивной терапии, передает также Reuters. Его лечащий врач не уточнил диагноз.

Президента Чехии ранее госпитализировали в сентябре. Тогда Бабиш сообщил, что Земан лег в больницу после проведения консультаций с врачами.

По данным издания Novinky.cz, глава государства страдает невропатией нижних конечностей, из-за которой он оказался в инвалидном кресле. Помимо этого у Земана проблемы со слухом, диабет и низкое артериальное давление.

Сегодня Центральное статуправление опубликовало официальные результаты выборов в парламент республики, которые прошли 8 и 9 октября. Наибольшее количество голосов, 27,79%, набрала коалиция «Вместе», которая объединяет три либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09.

Второе место с результатом 27,12% заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, затем следует коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые».

В октябре Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Среди политиков оказался Андрей Бабиш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных