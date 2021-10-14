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США призвали Россию свернуть «нарушающие ДРСМД» ракеты в Европе

Ведомости

США призвали Россию убрать из Европы ракеты, которые, по их мнению, нарушают ранее действовавший между странами Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое требование вынес в беседе с «РИА Новости» спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — приводит агентство его ответ на вопрос о позиции администрации президента США Джо Байдена по предложению президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

ДРСМД действовал с лета 1988 г., по его условиям были запрещены производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. США объявили о выходе из соглашения в одностороннем порядке в начале 2019 г., после многократных обвинений в адрес России в его нарушении.

По мнению Вашингтона, российская крылатая ракета 9М729 нарушала условия договора, и США потребовали от России уничтожить или модифицировать ее. Москва считает, что ракета полностью соответствует требованиям соглашения, и выдвинула ответные претензии к американским наземным комплексам ПРО Aegis Ashore, развернутым в Румынии и Польше. В Москве заявили, что запуск мишеней для испытаний этой системы является, по сути, тестовым пуском баллистических ракет, нарушающих положения соглашения, что США отрицают. 3 июля 2019 г. Россия приостановила участие в ДРСМД, действие договора было прекращено 2 августа того же года.

В октябре 2020 г. Путин вновь предложил ввести мораторий на размещение наземных ракет средней дальности в Европе. Москва также предложила странам НАТО провести встречные инспекции ракетных установок — российской 9М729 в Калининградской области и американской Mk-41, которая входит в состав сухопутной версии Aegis Ashore. Генсек НАТО заявил о том, что мораторий или отказ России от размещения ракет не вызывает доверия.

Ранее по теме: Россия снова призвала не размещать в Европе ракеты средней дальности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных