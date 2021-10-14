США призвали Россию свернуть «нарушающие ДРСМД» ракеты в Европе

По мнению Вашингтона, российская крылатая ракета 9М729 нарушала условия договора, и США потребовали от России уничтожить или модифицировать ее. Москва считает, что ракета полностью соответствует требованиям соглашения, и выдвинула ответные претензии к американским наземным комплексам ПРО Aegis Ashore, развернутым в Румынии и Польше. В Москве заявили, что запуск мишеней для испытаний этой системы является, по сути, тестовым пуском баллистических ракет, нарушающих положения соглашения, что США отрицают. 3 июля 2019 г. Россия приостановила участие в ДРСМД, действие договора было прекращено 2 августа того же года.