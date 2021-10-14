США призвали Россию свернуть «нарушающие ДРСМД» ракеты в Европе
США призвали Россию убрать из Европы ракеты, которые, по их мнению, нарушают ранее действовавший между странами Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое требование вынес в беседе с «РИА Новости» спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — приводит агентство его ответ на вопрос о позиции администрации президента США Джо Байдена по предложению президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
ДРСМД действовал с лета 1988 г., по его условиям были запрещены производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. США объявили о выходе из соглашения в одностороннем порядке в начале 2019 г., после многократных обвинений в адрес России в его нарушении.
По мнению Вашингтона, российская крылатая ракета 9М729 нарушала условия договора, и США потребовали от России уничтожить или модифицировать ее. Москва считает, что ракета полностью соответствует требованиям соглашения, и выдвинула ответные претензии к американским наземным комплексам ПРО Aegis Ashore, развернутым в Румынии и Польше. В Москве заявили, что запуск мишеней для испытаний этой системы является, по сути, тестовым пуском баллистических ракет, нарушающих положения соглашения, что США отрицают. 3 июля 2019 г. Россия приостановила участие в ДРСМД, действие договора было прекращено 2 августа того же года.
В октябре 2020 г. Путин вновь предложил ввести мораторий на размещение наземных ракет средней дальности в Европе. Москва также предложила странам НАТО провести встречные инспекции ракетных установок — российской 9М729 в Калининградской области и американской Mk-41, которая входит в состав сухопутной версии Aegis Ashore. Генсек НАТО заявил о том, что мораторий или отказ России от размещения ракет не вызывает доверия.