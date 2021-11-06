Лукашенко снял маску в «красной зоне» в доказательство того, что он не двойник

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование носить маски в общественных местах и транспорте через несколько дней после того, как о них высказался Лукашенко. Он назвал маски «намордниками». Президент также раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов.