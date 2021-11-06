Лукашенко снял маску в «красной зоне» в доказательство того, что он не двойник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял защитную маску в «красной зоне» больницы города Орша, где лечат заболевших коронавирусом. Видео появилось в субботу в телеграм-канале «Пул Первого».
Одна из пациенток рассказала, что людей в этой больнице «вытащили с того света». Женщина, которая сама работает акушеркой, также похвалила систему здравоохранения в стране:
«Хорошие специалисты, скорые работают хорошо, одна за одной приезжают. Здоровья вам, мы вас увидели настоящего», — обратилась она к Лукашенко.
«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — ответил президент.
Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование носить маски в общественных местах и транспорте через несколько дней после того, как о них высказался Лукашенко. Он назвал маски «намордниками». Президент также раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов.