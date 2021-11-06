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Лукашенко снял маску в «красной зоне» в доказательство того, что он не двойник

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял защитную маску в «красной зоне» больницы города Орша, где лечат заболевших коронавирусом. Видео появилось в субботу в телеграм-канале  «Пул Первого».

Одна из пациенток рассказала, что людей в этой больнице «вытащили с того света». Женщина, которая сама работает акушеркой, также похвалила систему здравоохранения в стране:

«Хорошие специалисты, скорые работают хорошо, одна за одной приезжают. Здоровья вам, мы вас увидели настоящего», — обратилась она к Лукашенко.

 «Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — ответил президент.

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование носить маски в общественных местах и транспорте через несколько дней после того, как о них высказался Лукашенко. Он назвал маски «намордниками». Президент также раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных