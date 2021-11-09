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Председатель Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку

Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. 

«К большому нашему сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, действительно у него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя. Но мы его все-таки не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, и будет делиться своим бесценным опытом, оказывать необходимую поддержку своим коллегам», — сказала Памфилова (цитата по «Интерфакс»).

Также Центризбирком на заседании во вторник переназначил членами Мосгоризбиркома Дмитрия Реута (замглавы комиссии) и Ольгу Кириллову (член комиссии).

Ермолов занял должность председателя МГИК 19 марта прошлого года. 17 марта Мосгоризбирком отправил предыдущего главу комиссии Валентина Горбунова, который возглавлял МГИК 25 лет, в отставку по его желанию. В комиссии заявляли, что Горбунов останется в действующем составе МГИК. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных