Председатель Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост.
«К большому нашему сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, действительно у него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя. Но мы его все-таки не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, и будет делиться своим бесценным опытом, оказывать необходимую поддержку своим коллегам», — сказала Памфилова (цитата по «Интерфакс»).
Также Центризбирком на заседании во вторник переназначил членами Мосгоризбиркома Дмитрия Реута (замглавы комиссии) и Ольгу Кириллову (член комиссии).
Ермолов занял должность председателя МГИК 19 марта прошлого года. 17 марта Мосгоризбирком отправил предыдущего главу комиссии Валентина Горбунова, который возглавлял МГИК 25 лет, в отставку по его желанию. В комиссии заявляли, что Горбунов останется в действующем составе МГИК.