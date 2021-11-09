Председатель Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку

«К большому нашему сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, действительно у него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя. Но мы его все-таки не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, и будет делиться своим бесценным опытом, оказывать необходимую поддержку своим коллегам», — сказала Памфилова (цитата по «Интерфакс»).