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Политика

Украина готова закупать газ у Словакии в случае дефицита

Ведомости

Украина может начать закупать газ у Словакии в случае зимнего дефицита, сообщил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«В случае дефицита у нас есть договоренность его [газ] импортировать по нашей забронированной гарантированной мощности со стороны Словакии», — сказал Немчинов.

По его словам, у компании «Нафтогаз» есть все ресурсы для закупки газа по действующим контрактам и мощностям. Сейчас в газовых хранилищах Украины есть «абсолютно достаточное» количество природного газа, отметил замминистра энергетики.

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Российский «Газпром» в 2021 г. перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины на фоне закачки топлива в подземные хранилища Европы, сообщил ранее глава компании Алексей Миллер.

22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов.

Летом «Газпром» не стал бронировать места в газопроводах через Польшу и Украину для поставки газа в Европу на год вперед, что привело к росту цен на газ. Компания не принимала участия в аукционе, учитывая «обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе краткосрочных, аукционах», сообщали РБК в пресс-службе «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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