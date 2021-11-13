Украина готова закупать газ у Словакии в случае дефицита
Украина может начать закупать газ у Словакии в случае зимнего дефицита, сообщил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«В случае дефицита у нас есть договоренность его [газ] импортировать по нашей забронированной гарантированной мощности со стороны Словакии», — сказал Немчинов.
По его словам, у компании «Нафтогаз» есть все ресурсы для закупки газа по действующим контрактам и мощностям. Сейчас в газовых хранилищах Украины есть «абсолютно достаточное» количество природного газа, отметил замминистра энергетики.
Российский «Газпром» в 2021 г. перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины на фоне закачки топлива в подземные хранилища Европы, сообщил ранее глава компании Алексей Миллер.
22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов.
Летом «Газпром» не стал бронировать места в газопроводах через Польшу и Украину для поставки газа в Европу на год вперед, что привело к росту цен на газ. Компания не принимала участия в аукционе, учитывая «обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе краткосрочных, аукционах», сообщали РБК в пресс-службе «Газпрома».