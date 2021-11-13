Украина готова закупать газ у Словакии в случае дефицита

Летом «Газпром» не стал бронировать места в газопроводах через Польшу и Украину для поставки газа в Европу на год вперед, что привело к росту цен на газ. Компания не принимала участия в аукционе, учитывая «обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе краткосрочных, аукционах», сообщали РБК в пресс-службе «Газпрома».