Правительство одобрило соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу... соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г.», — говорится в тексте документа.