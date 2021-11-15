Правительство одобрило соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
Правительство РФ одобрило соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу... соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г.», — говорится в тексте документа.
Соглашение предполагает, что координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком Военно-космических сил России, ранее сообщало агентство «РИА Новости».
Общее руководство силами в составе региональной системы ПВО будет осуществлять командующий войсками Центрального военного округа. Управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности, в свою очередь, будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.