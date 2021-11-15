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Правительство одобрило соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

Ведомости

Правительство РФ одобрило соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу... соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г.», — говорится в тексте документа.

Соглашение предполагает, что координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком Военно-космических сил России, ранее сообщало агентство «РИА Новости».

Общее руководство силами в составе региональной системы ПВО будет осуществлять командующий войсками Центрального военного округа. Управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности, в свою очередь, будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных