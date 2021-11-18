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Зеленский ввел санкции против 23 россиян

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 28 граждан России и пяти украинцев. СБУ ранее сообщала, что россияне, которые могут попасть под санкции — сотрудники российских спецслужб.

Документ предусматривает, что Украина заблокирует активы попавших в список, ограничит торговые операции, транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, будет предотвращать вывод капиталов за пределы страны. Также власти Украины остановят выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируют или прекратят лицензии и другие разрешения, запретят участвовать в приватизации и аренде госимущества.

СНБО приняло решение ввести санкции против 28 россиян 20 августа. В ведомстве заявили, что указанные в документе лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.

15 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 237 человек, которые участвовали в организации выборов в Госдуму на территории Крыма и в Донбассе.

Ранее по теме: СНБО Украины ввел санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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