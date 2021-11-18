Зеленский ввел санкции против 23 россиян

Документ предусматривает, что Украина заблокирует активы попавших в список, ограничит торговые операции, транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, будет предотвращать вывод капиталов за пределы страны. Также власти Украины остановят выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируют или прекратят лицензии и другие разрешения, запретят участвовать в приватизации и аренде госимущества.