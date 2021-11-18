Зеленский ввел санкции против 23 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 28 граждан России и пяти украинцев. СБУ ранее сообщала, что россияне, которые могут попасть под санкции — сотрудники российских спецслужб.
Документ предусматривает, что Украина заблокирует активы попавших в список, ограничит торговые операции, транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, будет предотвращать вывод капиталов за пределы страны. Также власти Украины остановят выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируют или прекратят лицензии и другие разрешения, запретят участвовать в приватизации и аренде госимущества.
СНБО приняло решение ввести санкции против 28 россиян 20 августа. В ведомстве заявили, что указанные в документе лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.
15 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 237 человек, которые участвовали в организации выборов в Госдуму на территории Крыма и в Донбассе.