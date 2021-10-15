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СНБО Украины ввел санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

Ведомости

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 237 человек, которые участвовали в организации выборов в Госдуму на территории Крыма и в Донбассе, сообщает «Униан» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Персональные экономические санкции и другие ограничительные меры относительно людей, которые обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской области», — сообщил он.

Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал мировое сообщество ввести новые санкции против России в связи с проведением выборов на территории Крыма и с привлечением жителей непризнанных ДНР и ЛНР. В Киеве считают, что это противоречит международному праву и законодательству Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта того же года власти полуострова подписали с Россией договор о переходе в ее юрисдикцию.

Ранее по теме: На Украине возбудили дело из-за проведения выборов в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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