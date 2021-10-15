СНБО Украины ввел санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта того же года власти полуострова подписали с Россией договор о переходе в ее юрисдикцию.