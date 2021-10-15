СНБО Украины ввел санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 237 человек, которые участвовали в организации выборов в Госдуму на территории Крыма и в Донбассе, сообщает «Униан» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
«Персональные экономические санкции и другие ограничительные меры относительно людей, которые обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской области», — сообщил он.
Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал мировое сообщество ввести новые санкции против России в связи с проведением выборов на территории Крыма и с привлечением жителей непризнанных ДНР и ЛНР. В Киеве считают, что это противоречит международному праву и законодательству Украины.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта того же года власти полуострова подписали с Россией договор о переходе в ее юрисдикцию.