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Рада разрешила украинским пограничникам применять огнестрельное оружие

Ведомости

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия национальной погранслужбы. Пограничникам разрешили в том числе применять огнестрельное оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций.

Согласно проекту, использовать оружие сотрудники службы могут для отражения нападения, защиты гражданских лиц, уничтожения беспилотников, освобождения заложников или задержания при побеге лица, совершившего тяжкое преступление, а также для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу жизни и здоровью человека.

Кроме того, пограничники получают право использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства в ряде ситуаций — например, чтобы проникнуть в помещение или устранить препятствия при задержании. Им разрешается проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также изымать предметы, которые могут служить вещественными доказательствами или нанести вред жизни и здоровью.

Законопроект позволяет пограничникам применять ряд спецсредств, включая наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, сетки для связывания и для принудительной остановки транспортного средства.

На рассмотрение Рады законопроект был подан в марте текущего года, в сентябре его приняли в первом чтении. Теперь он отправится на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость усилить охрану границы вызвана «незавершенностью процесса демаркации». По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата от правящей партии «Слуга народа» Юрия Здебского, 70% сухопутной границы Украины с Россией, Белоруссией и Молдавией не демаркировали с момента обретения страной независимости.

«За 30 лет независимости земли вдоль нашей границы разделили, и пограничникам приходится выставлять предупредительные знаки, что здесь проходит граница, прямо в лесополосах. Они даже пройти и выполнить свои обязанности нормально не могут. По сути, у нас на границе дыра», — сказал депутат.

На этой неделе правительство республики выделило погранслужбе $800 000 на колючую проволоку для инженерно-технического обустройства государственной границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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