Рада разрешила украинским пограничникам применять огнестрельное оружие

Кроме того, пограничники получают право использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства в ряде ситуаций — например, чтобы проникнуть в помещение или устранить препятствия при задержании. Им разрешается проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также изымать предметы, которые могут служить вещественными доказательствами или нанести вред жизни и здоровью.