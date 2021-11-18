Рада разрешила украинским пограничникам применять огнестрельное оружие
Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия национальной погранслужбы. Пограничникам разрешили в том числе применять огнестрельное оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций.
Согласно проекту, использовать оружие сотрудники службы могут для отражения нападения, защиты гражданских лиц, уничтожения беспилотников, освобождения заложников или задержания при побеге лица, совершившего тяжкое преступление, а также для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу жизни и здоровью человека.
Кроме того, пограничники получают право использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства в ряде ситуаций — например, чтобы проникнуть в помещение или устранить препятствия при задержании. Им разрешается проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также изымать предметы, которые могут служить вещественными доказательствами или нанести вред жизни и здоровью.
Законопроект позволяет пограничникам применять ряд спецсредств, включая наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, сетки для связывания и для принудительной остановки транспортного средства.
На рассмотрение Рады законопроект был подан в марте текущего года, в сентябре его приняли в первом чтении. Теперь он отправится на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость усилить охрану границы вызвана «незавершенностью процесса демаркации». По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата от правящей партии «Слуга народа» Юрия Здебского, 70% сухопутной границы Украины с Россией, Белоруссией и Молдавией не демаркировали с момента обретения страной независимости.
«За 30 лет независимости земли вдоль нашей границы разделили, и пограничникам приходится выставлять предупредительные знаки, что здесь проходит граница, прямо в лесополосах. Они даже пройти и выполнить свои обязанности нормально не могут. По сути, у нас на границе дыра», — сказал депутат.
На этой неделе правительство республики выделило погранслужбе $800 000 на колючую проволоку для инженерно-технического обустройства государственной границы.