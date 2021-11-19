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Лавров назвал неприличным вопрос журналиста из Швеции

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о готовности Москвы сделать что-то для исправления отношений с западными странами. Слова главы ведомства после встречи с главой МИД Швеции и председателем ОБСЕ Анн Линде в Москве передает «РИА Новости».

«Это уже стало такой традицией наших западных коллег, это проникает уже даже в мысли... таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», — сказал Лавров в ответ вопрос журналиста о том, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить отношения с Западом.

По словам главы МИД России, такие вопросы подрывают основу ОБСЕ и современной архитектуры международных отношений.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне, и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе», — сказал министр.

Переговоры Сергея Лаврова и Анн Линде состоялись в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных