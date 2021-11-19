Лавров назвал неприличным вопрос журналиста из Швеции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о готовности Москвы сделать что-то для исправления отношений с западными странами. Слова главы ведомства после встречи с главой МИД Швеции и председателем ОБСЕ Анн Линде в Москве передает «РИА Новости».
«Это уже стало такой традицией наших западных коллег, это проникает уже даже в мысли... таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», — сказал Лавров в ответ вопрос журналиста о том, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить отношения с Западом.
По словам главы МИД России, такие вопросы подрывают основу ОБСЕ и современной архитектуры международных отношений.
«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне, и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе», — сказал министр.
Переговоры Сергея Лаврова и Анн Линде состоялись в Москве.