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Байден временно передаст полномочия Харрис из-за медобследования

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Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис из-за медобследования, которое будет проводиться под анестезией, сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий период времени, когда он находится под наркозом», — сказала Псаки. «Вице-президент будет работать из своего офиса в Западном крыле в это время», — добавила она.

The Hill отмечает, что Байдену под анестезией предстоит пройти колоноскопию. Обследование пройдет в Медицинском центре Уолтера Рида.

Передача власти во время пребывания президента под наркозом не является чем-то необычным, отметила Псаки. В частности, по ее словам, аналогичная процедура проводилась в 2002 и 2007 гг. при президенте Джордже Буше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных