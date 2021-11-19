Байден временно передаст полномочия Харрис из-за медобследования
Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис из-за медобследования, которое будет проводиться под анестезией, сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий период времени, когда он находится под наркозом», — сказала Псаки. «Вице-президент будет работать из своего офиса в Западном крыле в это время», — добавила она.
The Hill отмечает, что Байдену под анестезией предстоит пройти колоноскопию. Обследование пройдет в Медицинском центре Уолтера Рида.
Передача власти во время пребывания президента под наркозом не является чем-то необычным, отметила Псаки. В частности, по ее словам, аналогичная процедура проводилась в 2002 и 2007 гг. при президенте Джордже Буше.