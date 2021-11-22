Адмирал Попов назвал причиной гибели «Курска» столкновение с подлодкой НАТО
Атомная подлодка «Курск» затонула в 2000 г. в результате столкновения с подлодкой НАТО, с вероятностью в 90% известно название этой подлодки, заявил в интервью «РИА Новости» адмирал Вячеслав Попов, который в тот период командовал Северным флотом.
Он рассказал, что подлодка, которая столкнулась с «Курском», следила за ней, но, видимо, не сумела в тех условиях обеспечить безопасность, подошла слишком близко или маневр российской подлодки привел к потере контакта. «Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — подчеркнул адмирал.
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение во время военно-морских учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море из-за взрыва учебной торпеды. В результате погибли все члены экипажа — 118 человек. Эта трагедия является крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.
По официальной версии, подлодка затонула в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли. В документальном фильме Аркадия Мамонтова в 2000 г. адмирал Попов сказал, что для него главной версией гибели «Курска» является столкновение с неустановленной подлодкой, которая ударила в самое уязвимое место российской подлодки неосознанно. Тогда Попов не рассказал о ее принадлежности и названии.