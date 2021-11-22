Адмирал Попов назвал причиной гибели «Курска» столкновение с подлодкой НАТО

Он рассказал, что подлодка, которая столкнулась с «Курском», следила за ней, но, видимо, не сумела в тех условиях обеспечить безопасность, подошла слишком близко или маневр российской подлодки привел к потере контакта. «Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — подчеркнул адмирал.