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Адмирал Попов назвал причиной гибели «Курска» столкновение с подлодкой НАТО

Ведомости

Атомная подлодка «Курск» затонула в 2000 г. в результате столкновения с подлодкой НАТО, с вероятностью в 90% известно название этой подлодки, заявил в интервью «РИА Новости» адмирал Вячеслав Попов, который в тот период командовал Северным флотом.

Он рассказал, что подлодка, которая столкнулась с «Курском», следила за ней, но, видимо, не сумела в тех условиях обеспечить безопасность, подошла слишком близко или маневр российской подлодки привел к потере контакта. «Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — подчеркнул адмирал.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение во время военно-морских учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море из-за взрыва учебной торпеды. В результате погибли все члены экипажа — 118 человек. Эта трагедия является крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

По официальной версии, подлодка затонула в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли. В документальном фильме Аркадия Мамонтова в 2000 г. адмирал Попов сказал, что для него главной версией гибели «Курска» является столкновение с неустановленной подлодкой, которая ударила в самое уязвимое место российской подлодки неосознанно. Тогда Попов не рассказал о ее принадлежности и названии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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