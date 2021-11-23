ЕК выделит до 3,5 млн евро на помощь мигрантам в Белоруссии
Еврокомиссия (ЕК) направит до 3,5 млн евро на поддержку добровольного возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ряда европейских государств. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.
«Вместе с учреждениями ООН мы будем оказывать гуманитарную помощь нуждающимся. Мы продолжим наши дипломатические контакты с нашими партнерами», — сказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.
Отмечается также, что ЕС выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, оказавшимся в Белоруссии. Из них 200 000 евро направят Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца (МФКК). Через эту организацию людям предоставят продукты, гигиенические средства, одеяла и необходимые лекарства. Оставшиеся средства будут распределяться через другие партнерские организации ЕС.
Ранее Брюссель обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях. 18 ноября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что в республике находятся около 7000 беженцев.