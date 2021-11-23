ЕК выделит до 3,5 млн евро на помощь мигрантам в Белоруссии

Ранее Брюссель обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях. 18 ноября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что в республике находятся около 7000 беженцев.