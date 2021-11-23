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ЕК выделит до 3,5 млн евро на помощь мигрантам в Белоруссии

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Еврокомиссия (ЕК) направит до 3,5 млн евро на поддержку добровольного возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ряда европейских государств. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

«Вместе с учреждениями ООН мы будем оказывать гуманитарную помощь нуждающимся. Мы продолжим наши дипломатические контакты с нашими партнерами», — сказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

Отмечается также, что ЕС выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, оказавшимся в Белоруссии. Из них 200 000 евро направят Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца (МФКК). Через эту организацию людям предоставят продукты, гигиенические средства, одеяла и необходимые лекарства. Оставшиеся средства будут распределяться через другие партнерские организации ЕС. 

Ранее Брюссель обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях. 18 ноября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что в республике находятся около 7000 беженцев.

Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами. 

Ранее по теме: Лукашенко обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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