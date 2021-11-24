Партия «зеленых» в Германии осудила санкции против «Северного потока — 2»

«Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока — 2", — подчеркнул он. «Именно мы, "зеленые", всегда боровшиеся с трубопроводом, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся (США - Ред.) и при которой на друзей обрушивают санкции, если они ведут бизнес с третьими сторонами», — заявил Нурипур. Он подчеркнул, что трубопровод был и остается неправильным немецким решением — не американским.