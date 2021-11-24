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Партия «зеленых» в Германии осудила санкции против «Северного потока — 2»

Ведомости

Депутат бундестага от партии «Зеленые» и член комитета по международным делам Омид Нурипур назвал новые санкции США против «Северный поток — 2» неприемлемыми, передает DW.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока — 2", — подчеркнул он. «Именно мы, "зеленые", всегда боровшиеся с трубопроводом, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся (США - Ред.) и при которой на друзей обрушивают санкции, если они ведут бизнес с третьими сторонами», — заявил Нурипур. Он подчеркнул, что трубопровод был и остается неправильным немецким решением — не американским. 

23 ноября Минфин США ввел новые санкции в отношении компании и судна, связанных с «Северным потоком — 2». Речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя санкции заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно». 

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 

Ранее по теме: США ввели санкции против связанных с «Северным потоком — 2» компании и судна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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