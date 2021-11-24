Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

Корабли ВМС США зашли в Черное море в конце октября для участия в учениях стран НАТО и их союзников. В учениях, по данным Минобороны, планировалось задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. 12 ноября Минобороны России сообщило, что шесть разведывательных самолетов стран НАТО совершили полеты над Черным морем, интенсивность воздушной разведки НАТО рядом с границами России продолжает расти.