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Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

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Экипажи российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 авиационного соединения Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем и отработали бомбовые удары по кораблям условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

«В ходе мероприятия летчики современных истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота», — сообщил Рулев (цитата по «РИА Новости»).

Также в учении приняли участие около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль «Василий Быков» и малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск». Экипажи истребителей отработали слаженность действий при нанесении удара по кораблям противника, совершенствовали навыки сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей и противодействию радиоэлектронным средствам противника.

Корабли ВМС США зашли в Черное море в конце октября для участия в учениях стран НАТО и их союзников. В учениях, по данным Минобороны, планировалось задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. 12 ноября Минобороны России сообщило, что шесть разведывательных самолетов стран НАТО совершили полеты над Черным морем, интенсивность воздушной разведки НАТО рядом с границами России продолжает расти.

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны предлагало тоже провести незапланированные учения в акватории Черного моря, но он посчитал, что это нецелесообразно.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о шести самолетах-разведчиках НАТО над Черным морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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