ЕС призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины. Глава государства также поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из этих районов на период до политического урегулирования ситуации. Кроме того, президент поручил не ограничивать импорт и экспорт между Донбассом и Россией.