ЕС призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса
Евросоюз призвал Россию отменить указ президента Владимира Путина о поддержке Донбасса, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В союзе заявили, что указ Путина якобы направлен на дальнейшее отделение Донбасса от Украины, что противоречит минским соглашениям. «Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины… Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины. Глава государства также поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из этих районов на период до политического урегулирования ситуации. Кроме того, президент поручил не ограничивать импорт и экспорт между Донбассом и Россией.
В МИД Украины выразили протест в связи с указом, там рассматривают документ как «грубое вмешательство в дела страны». В МИД Украины отметили, что такая мера «ярко демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий». По мнению украинской стороны, подписание такого документа противоречит минским договоренностям и договоренностям в рамках нормандского формата.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что именно Киев принял несколько законов, противоречащих минским договоренностям, и не выполнил договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров в нормандском формате.