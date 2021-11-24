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Политика

ЕС призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса

Ведомости

Евросоюз призвал Россию отменить указ президента Владимира Путина о поддержке Донбасса, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. 

В союзе заявили, что указ Путина якобы направлен на дальнейшее отделение Донбасса от Украины, что противоречит минским соглашениям. «Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины… Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины. Глава государства также поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из этих районов на период до политического урегулирования ситуации. Кроме того, президент поручил не ограничивать импорт и экспорт между Донбассом и Россией.

В МИД Украины выразили протест в связи с указом, там рассматривают документ как «грубое вмешательство в дела страны». В МИД Украины отметили, что такая мера «ярко демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий». По мнению украинской стороны, подписание такого документа противоречит минским договоренностям и договоренностям в рамках нормандского формата. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что именно Киев принял несколько законов, противоречащих минским договоренностям, и не выполнил договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров в нормандском формате. 

Ранее по теме: Украина выразила протест из-за указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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