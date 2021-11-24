Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику других стран

«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный Поток — 2» необходимо вводить санкции», — написала Захарова.