Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику других стран
Вашингтон вмешивается в энергетическую политику суверенных стран другого континента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram. При этом свой пост она сопроводила видеозаписью брифинга министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в ходе которого она не смогла назвать количество потребляемой США нефти в день.
«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный Поток — 2» необходимо вводить санкции», — написала Захарова.
Американские власти, по ее словам, «не владеют базовыми представлениями», начиная с соблюдения прав человека и свободы слова и до энергопотребления, «а берутся переделывать весь мир», считает официальный представитель российского ведомства.
«Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды»», — добавила она.
23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении компании и судна, связанных с «Северным потоком — 2». Речь идет о компании Transadria Ltd., которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявил, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно».