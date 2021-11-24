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Политика

Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику других стран

Ведомости

Вашингтон вмешивается в энергетическую политику суверенных стран другого континента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram. При этом свой пост она сопроводила видеозаписью брифинга министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в ходе которого она не смогла назвать количество потребляемой США нефти в день.

«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный Поток — 2» необходимо вводить санкции», — написала Захарова.

Американские власти, по ее словам, «не владеют базовыми представлениями», начиная с соблюдения прав человека и свободы слова и до энергопотребления, «а берутся переделывать весь мир», считает официальный представитель российского ведомства.

«Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды»», — добавила она.

23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении компании и судна, связанных с «Северным потоком — 2». Речь идет о компании Transadria Ltd., которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявил, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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