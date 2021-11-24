Полпред России заявил о блокировке Киевом работы контактной группы по Донбассу

Грызлов добавил, что Киев отказался работать над согласованием с ДНР и ЛНР дорожной карты по урегулированию конфликта, как предписывают минские соглашения, и продолжил настаивать на обсуждении закона об особом статусе региона. Кроме того, представители украинской стороны отвергли рекомендацию Москвы обсудить параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса.