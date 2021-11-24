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Полпред России заявил о блокировке Киевом работы контактной группы по Донбассу

Ведомости

Киев демонстрирует «политическую деградацию» своей позиции относительно Донбасса и блокирует работу контактной группы, заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов.

«На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Грызлов добавил, что Киев отказался работать над согласованием с ДНР и ЛНР дорожной карты по урегулированию конфликта, как предписывают минские соглашения, и продолжил настаивать на обсуждении закона об особом статусе региона. Кроме того, представители украинской стороны отвергли рекомендацию Москвы обсудить параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса.

«Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования», — резюмировал полпред.

Ранее сегодня Евросоюз призвал Россию отменить указ президента Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины. Документ был подписан 15 ноября. В ЕС сочли, что этот указ якобы направлен на дальнейшее отделение Донбасса от Украины и противоречит минским соглашениям. 

Ранее по теме: ЕС призвал Россию отменить указ о поддержке Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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