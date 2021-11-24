Полпред России заявил о блокировке Киевом работы контактной группы по Донбассу
Киев демонстрирует «политическую деградацию» своей позиции относительно Донбасса и блокирует работу контактной группы, заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов.
«На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Грызлов добавил, что Киев отказался работать над согласованием с ДНР и ЛНР дорожной карты по урегулированию конфликта, как предписывают минские соглашения, и продолжил настаивать на обсуждении закона об особом статусе региона. Кроме того, представители украинской стороны отвергли рекомендацию Москвы обсудить параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса.
«Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования», — резюмировал полпред.
Ранее сегодня Евросоюз призвал Россию отменить указ президента Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины. Документ был подписан 15 ноября. В ЕС сочли, что этот указ якобы направлен на дальнейшее отделение Донбасса от Украины и противоречит минским соглашениям.