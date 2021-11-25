Foreign Policy: Байден хочет исключить из бюджета санкции против «Северного потока — 2»

По данным издания, госсекретарь Энтони Блинкен и его советники на прошлой неделе звонили в офисы сената и призывали отменить поправки, которые предлагают ввести санкции против трубопровода без права Белого дома на отказ. Советники заявили, что администрация пытается отговорить сенаторов от введения санкций против немецких компаний, которые участвуют в «Северном потоке — 2», но этим вызвали гнев республиканцев в конгрессе.