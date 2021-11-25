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Foreign Policy: Байден хочет исключить из бюджета санкции против «Северного потока — 2»

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые прописаны в законопроекте об оборонном бюджете страны, сообщило издание Foreign Policy.

По данным издания, госсекретарь Энтони Блинкен и его советники на прошлой неделе звонили в офисы сената и призывали отменить поправки, которые предлагают ввести санкции против трубопровода без права Белого дома на отказ. Советники заявили, что администрация пытается отговорить сенаторов от введения санкций против немецких компаний, которые участвуют в «Северном потоке — 2», но этим вызвали гнев республиканцев в конгрессе. 

Палата представителей уже приняла законопроект об оборонном бюджете, в котором прописаны санкции против газопровода, а в версии сената есть четыре поправки о санкциях. 

Помощник одного из конгрессменов заявил, что сотрудники администрации президента предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно важным союзником в ответ на действия Запада, если Россия «вторгнется на Украину». Газопровод будет поставлять топливо из России напрямую в Германию, минуя Украину, что сократит ключевой источник доходов последней. 

23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанной с Россией компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и ее судна Marlin, которые, по данным Вашингтона, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом США не стали вводить санкции против судна Blue Ship, так как оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно». 

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 

Ранее по теме: США ввели санкции против связанных с «Северным потоком — 2» компании и судна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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