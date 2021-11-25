Foreign Policy: Байден хочет исключить из бюджета санкции против «Северного потока — 2»
Администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые прописаны в законопроекте об оборонном бюджете страны, сообщило издание Foreign Policy.
По данным издания, госсекретарь Энтони Блинкен и его советники на прошлой неделе звонили в офисы сената и призывали отменить поправки, которые предлагают ввести санкции против трубопровода без права Белого дома на отказ. Советники заявили, что администрация пытается отговорить сенаторов от введения санкций против немецких компаний, которые участвуют в «Северном потоке — 2», но этим вызвали гнев республиканцев в конгрессе.
Палата представителей уже приняла законопроект об оборонном бюджете, в котором прописаны санкции против газопровода, а в версии сената есть четыре поправки о санкциях.
Помощник одного из конгрессменов заявил, что сотрудники администрации президента предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно важным союзником в ответ на действия Запада, если Россия «вторгнется на Украину». Газопровод будет поставлять топливо из России напрямую в Германию, минуя Украину, что сократит ключевой источник доходов последней.
23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанной с Россией компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и ее судна Marlin, которые, по данным Вашингтона, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом США не стали вводить санкции против судна Blue Ship, так как оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно».
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.