Спецслужбы Польши сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Генпрокуратуре Польши рассказали, что подозреваемого зовут Радослав С. Ему предъявили обвинение в «помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки». Генпрокуратура отметила, что подозреваемый якобы помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства. Обоим обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы.