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Спецслужбы Польши сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России

Ведомости

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислава Жарина. 

«Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики», — сообщил Жарин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что доказательства и процессуальные действия говорят о связи подозреваемого с человеком, которого агентство внутренней безопасности задержало ранее. Задержанный не признал вину, его арестовали на три месяца. 

В Генпрокуратуре Польши рассказали, что подозреваемого зовут Радослав С. Ему предъявили обвинение в «помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки». Генпрокуратура отметила, что подозреваемый якобы помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства. Обоим обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы. 

Ранее по теме: Польские спецслужбы сообщили об аресте «российского шпиона»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных