Спецслужбы Польши сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.
«Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики», — сообщил Жарин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что доказательства и процессуальные действия говорят о связи подозреваемого с человеком, которого агентство внутренней безопасности задержало ранее. Задержанный не признал вину, его арестовали на три месяца.
В Генпрокуратуре Польши рассказали, что подозреваемого зовут Радослав С. Ему предъявили обвинение в «помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки». Генпрокуратура отметила, что подозреваемый якобы помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства. Обоим обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы.