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Польские спецслужбы сообщили об аресте «российского шпиона»

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал TVP. Подозреваемый арестован на три месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый Марек В. (его фамилия не раскрывается) работал в экономическом отделе одной из государственных структур Польши. По данным польских властей, мужчина поддерживал контакты с сотрудниками российских спецслужб, работавшими под прикрытием в посольстве в Варшаве, и передавал им сведения об инвестициях, важных с точки зрения интересов польской стороны.

Как указывает TVP, подозреваемый в шпионаже имел доступ к материалам об энергетической инфраструктуре Польши. В частности, речь о проектах снижения зависимости страны от поставок российского газа.

Согласно материалам дела, Марек В. предоставил сотрудникам спецслужб России информацию о планах польского правительства, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2», сообщил польский телеканал.

Польские власти проинформировали спецслужбы других стран Евросоюза о задержании подозреваемого в шпионаже, указывает телеканал.

«РИА Новости» сообщает, что 26 марта в МИД Польши был вызван посол России в Польше Сергей Андреев. Позже агентство сообщило о вызове российского посла в посольство России в Литве. ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в Эстонии передает о вызове российского дипломатического представителя в МИД страны. В посольстве России в Латвии агентству рассказали, что посол России в Латвии Евгений Лукьянов также вызван в МИД к 15.00. Причины вызова российских послов в МИДы этих балтийских стран не уточняются.

Кремль заявил об отсутствии информации о задержании в Польше «российского шпиона». «Я не располагаю вообще информацией на этот счет, поэтому ничего не могу сказать», - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кто шпионил в пользу России