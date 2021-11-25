Парламент Молдавии одобрил перевод $74 млн «Газпрому» для погашения долга
Молдавский парламент одобрил перевод денежных средств «Газпрому» для погашения задолженности по текущим поставкам газа в октябре — ноябре, передает местный телеканал ProTV. Соответствующая поправка в госбюджет на 2021 г. была принята в окончательном чтении в четверг, 25 ноября.
Речь идет о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров). Тем временем, тариф в октябре был установлен исходя из старой цены $148 за тысячу кубометров и, таким образом, не покрыл разницу, пояснял ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
В понедельник «Газпром» уведомил молдавского оператора «Молдовагаз» о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября. Позднее российский холдинг согласился дать отсрочку по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить в пятницу, 26 ноября.
В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил представитель компании Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца.