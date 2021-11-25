Парламент Молдавии одобрил перевод $74 млн «Газпрому» для погашения долга

Речь идет о долге в размере $74 млн, который образовался за поставки российского газа в ноябре (по цене $450 за тысячу кубометров) и по временному контракту в октябре (более $790 за тысячу кубометров). Тем временем, тариф в октябре был установлен исходя из старой цены $148 за тысячу кубометров и, таким образом, не покрыл разницу, пояснял ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.