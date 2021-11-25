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Меркель пригрозила России новыми санкциями в случае агрессии против Украины

Ведомости

Европейский союз должен быть готов к введению новых санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине и белорусско-польской границе, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

«Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить», — заявила Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

При этом она подчеркнула, что деэскалация ситуации всегда должна быть предпочтительным вариантом. Евросоюз должен быть един в вопросах миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, а также развертывания российских войск вблизи границы с Украиной.

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией — Польша, Латвия, Литва и Эстония — заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами.

Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия якобы перебросила военных к границе с Украиной для подготовки к вторжению. В частности, собеседники агентства Bloomberg сообщали, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами.

До этого подобную статью опубликовало издание The New York Times. По его данным, американская разведка предупредила партнеров о небольшом количестве времени, чтобы помешать России «вторгнуться» на Украину. Президент России Владимир Путин 13 ноября назвал такие материалы алармистскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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