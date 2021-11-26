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Политика

Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» стратегическим проектом

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» является стратегическим проектом, который оказывает давление на Украину и влияет на немецкую политику, заявил газете Süddeutsche Zeitung сопредседатель партии «Зеленые», выдвинутый на пост министра экономики Германии, Роберт Хабек.

«Северный поток — 2 никогда не был просто частным проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — сказал он.

Ранее, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии заявило о приостановке сертификации «Северного потока — 2». По словам регулятора, сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября. Оператор проекта уже пустил по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.

23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанных с газопроводом компании Transadria Ltd. и принадлежащего ей судна Marlin. В партии «Зеленых» осудили это решение, назвав ограничения неприемлемыми. В то же время депутат бундестага от «Зеленых» и член комитета по международным делам Омид Нурипу напомнил, что партия всегда «боролась» с «Северным потоком — 2». 

В Кремле неоднократно заявляли, что газопровод является коммерческим, а не политическим проектом. Предполагается, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе.

Ранее по теме: Партия «зеленых» в Германии осудила санкции против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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