Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» стратегическим проектом
Газопровод «Северный поток — 2» является стратегическим проектом, который оказывает давление на Украину и влияет на немецкую политику, заявил газете Süddeutsche Zeitung сопредседатель партии «Зеленые», выдвинутый на пост министра экономики Германии, Роберт Хабек.
«Северный поток — 2 никогда не был просто частным проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — сказал он.
Ранее, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии заявило о приостановке сертификации «Северного потока — 2». По словам регулятора, сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября. Оператор проекта уже пустил по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.
23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанных с газопроводом компании Transadria Ltd. и принадлежащего ей судна Marlin. В партии «Зеленых» осудили это решение, назвав ограничения неприемлемыми. В то же время депутат бундестага от «Зеленых» и член комитета по международным делам Омид Нурипу напомнил, что партия всегда «боролась» с «Северным потоком — 2».
В Кремле неоднократно заявляли, что газопровод является коммерческим, а не политическим проектом. Предполагается, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе.