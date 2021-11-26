Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» стратегическим проектом

В Кремле неоднократно заявляли, что газопровод является коммерческим, а не политическим проектом. Предполагается, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе.