В Кремле ответили на заявление Зеленского о подготовке госпереворота на Украине

Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 г. В ходе выборов, состоявшихся в апреле, он набрал 73,22% голосов, а его предшественник Петр Порошенко — 24,45% голосов. Согласно Конституции страны, срок полномочий главы государства составляет пять лет. В ходе пресс-марафона Зеленский отметил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.