В Кремле ответили на заявление Зеленского о подготовке госпереворота на Украине
У России нет планов участвовать в государственном перевороте на Украине, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал он.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона рассказал журналистам, что ему сообщили о готовящемся в стране 1-2 декабря государственном перевороте. Глава государства отметил, что данная информация является «агентурной». Кроме того, имеются аудиозаписи, указывающие на данный факт, подчеркнул он.
По словам Зеленского, в прослушанных разговорах фигурируют представители России и Украины. Собеседники обсуждали, в частности, выделение $1 млрд на госпереворот, а также участие в нем самого богатого по версии Forbes украинца Рината Ахметова. Зеленский выразил мнение, что бизнесмена пытаются подставить.
Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 г. В ходе выборов, состоявшихся в апреле, он набрал 73,22% голосов, а его предшественник Петр Порошенко — 24,45% голосов. Согласно Конституции страны, срок полномочий главы государства составляет пять лет. В ходе пресс-марафона Зеленский отметил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.