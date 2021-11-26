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В Кремле ответили на заявление Зеленского о подготовке госпереворота на Украине

Ведомости

У России нет планов участвовать в государственном перевороте на Украине, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал он.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона рассказал журналистам, что ему сообщили о готовящемся в стране 1-2 декабря государственном перевороте. Глава государства отметил, что данная информация является «агентурной». Кроме того, имеются аудиозаписи, указывающие на данный факт, подчеркнул он.

По словам Зеленского, в прослушанных разговорах фигурируют представители России и Украины. Собеседники обсуждали, в частности, выделение $1 млрд на госпереворот, а также участие в нем самого богатого по версии Forbes украинца Рината Ахметова. Зеленский выразил мнение, что бизнесмена пытаются подставить.

Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 г. В ходе выборов, состоявшихся в апреле, он набрал 73,22% голосов, а его предшественник Петр Порошенко — 24,45% голосов. Согласно Конституции страны, срок полномочий главы государства составляет пять лет. В ходе пресс-марафона Зеленский отметил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. 

Ранее по теме: Зеленский сообщил о готовящемся на Украине госперевороте

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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