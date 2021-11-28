В Польше обвинили Меркель в «легитимизации режима» Лукашенко
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки негативно оценил звонок канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Этим поступком Меркель способствовала легитимизации его режима, заявил Моравецки в интервью DPA.
До этого польский премьер посетил Берлин, чтобы встретиться назначенным канцлером Олафом Шольцем и Меркель, которая скоро покинет пост. Стороны обсуждали сложившийся на границе Польше и Белоруссии миграционный кризис и меры реагирования на него.
По словам Моравецки, Евросоюз должен подключиться к поиску дипломатического решения, но звонок Меркель Лукашенко способствовал легитимации его режима в стране, в которой борьба за свободу продолжается уже 15 месяцев.
«Лукашенко также злоупотребил разговором с Ангелой Меркель. Он сделал вид, что Меркель согласилась перевезти по коридору 2000 иммигрантов в Германию и другие европейские страны», — сказал премьер Польши.
Моравецки также объяснил, почему страна не принимает помощь ЕС в защите границы. В распоряжении Польши 15 000 пограничников и столько же солдат, а граница государства довольно узкая. При этом у агентства Frontex, которое предлагало помощь, — до 1200 человек для всех внешних границ Европейского союза.
Польша будет сотрудничать с Белоруссией в финансировании возвращения мигрантов в Ирак и другие страны, но помощи ЕС долго ждать в этом вопросе не будут.
«Это должно быть общее усилие, но мы также можем действовать очень быстро и самостоятельно», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что предыдущая политика в отношении беженцев оказалась ошибочной, а большинство стран ЕС поняли, что придерживаться принципа «открытых дверей» и «мультикультизма» невозможно.
В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами.