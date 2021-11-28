В Польше обвинили Меркель в «легитимизации режима» Лукашенко

Моравецки также объяснил, почему страна не принимает помощь ЕС в защите границы. В распоряжении Польши 15 000 пограничников и столько же солдат, а граница государства довольно узкая. При этом у агентства Frontex, которое предлагало помощь, — до 1200 человек для всех внешних границ Европейского союза.