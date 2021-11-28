Власти ФРГ призвали США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанной с Россией компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и ее судна Marlin, которые, по данным Вашингтона, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом США не стали вводить санкции против судна Blue Ship, так как оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии.