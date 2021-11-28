Власти ФРГ призвали США не вводить санкции против «Северного потока — 2»
Правительство Германии призвало членов конгресса США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», так как это ослабит доверие к США и нанесет ущерб трансатлантическому единству. Об этом говорится в документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило конгрессу, сообщает сайт Axios.
В документе утверждается, что «Северный поток — 2» не представляет угрозы для Украины, «пока обеспечивается разумный транзит газа», а потенциальные санкции в отношении трубопровода называются «победой Путина», так как санкции разделят западных союзников.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заключили в июле сделку, по которой Германия согласилась принять меры, в том числе настаивать на санкциях на уровне ЕС, если Россия «использует энергию в качестве оружия» против Украины и Европы.
«Некоторые эксперты говорят, что это уже происходит, поскольку Россия разожгла энергетический кризис в Европе и предположила, что резкий рост цен на газ можно снизить, ускорив сертификацию «Северного потока — 2»», — говорится в статье.
На введении новых санкций настаивают республиканцы, при этом администрация президента Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода, которые прописаны в законопроекте об оборонном бюджете страны, сообщало издание Foreign Policy.
23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанной с Россией компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и ее судна Marlin, которые, по данным Вашингтона, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом США не стали вводить санкции против судна Blue Ship, так как оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно».
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена.