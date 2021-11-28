Газета
Политика

Власти ФРГ призвали США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Ведомости

Правительство Германии призвало членов конгресса США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», так как это ослабит доверие к США и нанесет ущерб трансатлантическому единству. Об этом говорится в документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило конгрессу, сообщает сайт Axios.

В документе утверждается, что «Северный поток — 2» не представляет угрозы для Украины, «пока обеспечивается разумный транзит газа», а потенциальные санкции в отношении трубопровода называются «победой Путина», так как санкции разделят западных союзников.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заключили в июле сделку, по которой Германия согласилась принять меры, в том числе настаивать на санкциях на уровне ЕС, если Россия «использует энергию в качестве оружия» против Украины и Европы.

Ранее по теме: Захарова назвала одержимостью новые санкции против «Северного потока — 2»

«Некоторые эксперты говорят, что это уже происходит, поскольку Россия разожгла энергетический кризис в Европе и предположила, что резкий рост цен на газ можно снизить, ускорив сертификацию «Северного потока — 2»», — говорится в статье. 

На введении новых санкций настаивают республиканцы, при этом администрация президента Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода, которые прописаны в законопроекте об оборонном бюджете страны, сообщало издание Foreign Policy.

23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанной с Россией компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и ее судна Marlin, которые, по данным Вашингтона, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом США не стали вводить санкции против судна Blue Ship, так как оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно». 

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных