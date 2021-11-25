Захарова назвала одержимостью новые санкции против «Северного потока — 2»
Новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением одержимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком — 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости» — сказала она. По ее словам, проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. «Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза, хорошо известны, мы их регулярно излагали», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Вашингтон возводит барьеры для экспорта российских энергоресурсов и в то же время «протягивает руку» и просит Москву и другие страны наращивать добычу нефти. Ранее президент США Джо Байден обратился к странам ОПЕК+ с просьбой увеличить нефтедобычу сверх запланированных 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, альянс эту идею отверг.
«Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции — нелегитимны. Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком — 2" — непосредственных союзников США — Евросоюз, Германия, как коллективно, так и индивидуально», — добавила представитель МИД России.
23 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении связанной с Россией компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и ее судна Marlin, которые, по данным Вашингтона, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом США не стали вводить санкции против судна Blue Ship, так как оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне напряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно».
В мае этого года минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др. США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. При этом санкции против самой компании — оператора этого проекта не вводились.
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.