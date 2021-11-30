Лукашенко готов предложить России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил предложить России разместить ядерное оружие на территории республики в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше.
Лукашенко добавил, что речь пойдет о ядерном оружии, «которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении». «Мы же на территории Белоруссии к этому готовы», — сказал он в интервью с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым.
В конце 1980-х гг. на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. После распада Советского Союза Белоруссия в июле 1994-го присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого обязалась отказаться от ядерного оружия. Этот процесс был завершен в ноябре 1996-го. Лукашенко впоследствии называл это решение «жесточайшей ошибкой» — по его мнению, наличие таких вооружений дало бы стране рычаг влияния на западные страны.
19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил перенос ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется хранить его у себя. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что такой шаг нарушит положения Основополагающего акта Россия — НАТО, в рамках которого альянс отказался от намерений развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. Польша вступила в НАТО в 1999 г., Литва, Латвия и Эстония — пятью годами позже.