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Лукашенко готов предложить России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил предложить России разместить ядерное оружие на территории республики в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше.

Лукашенко добавил, что речь пойдет о ядерном оружии, «которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении». «Мы же на территории Белоруссии к этому готовы», — сказал он в интервью с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым.

В конце 1980-х гг. на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. После распада Советского Союза Белоруссия в июле 1994-го присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого обязалась отказаться от ядерного оружия. Этот процесс был завершен в ноябре 1996-го. Лукашенко впоследствии называл это решение «жесточайшей ошибкой» — по его мнению, наличие таких вооружений дало бы стране рычаг влияния на западные страны.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил перенос ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется хранить его у себя. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что такой шаг нарушит положения Основополагающего акта Россия — НАТО, в рамках которого альянс отказался от намерений развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. Польша вступила в НАТО в 1999 г., Литва, Латвия и Эстония — пятью годами позже.

Ранее по теме: МИД РФ: размещение ядерного оружия США ближе к России нарушит договор с НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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