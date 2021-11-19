МИД РФ: размещение ядерного оружия США ближе к России нарушит договор с НАТО

Ранее в пятницу Столтенберг допустил размещение ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется держать его на своей территории. Как член НАТО Германия обязана участвовать и в ядерной программе альянса. Это дает Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия, но в обмен Германия обязана предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и размещать ядерные боеголовки на своей территории.