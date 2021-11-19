МИД РФ: размещение ядерного оружия США ближе к России нарушит договор с НАТО
Перенос ядерного вооружения США в Восточную Европу нарушит положения Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на угрозу генсека альянса Йенса Столтенберга разместить американские ракеты к востоку от Германии.
Заявление Столтенберга означает, что «для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия — НАТО больше не существует», — сказал Грушко в беседе с «РИА Новости».
Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. В частности, в нем говорится, что государства — члены альянса «не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов». НАТО также обязалась не производить дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.
Ранее в пятницу Столтенберг допустил размещение ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется держать его на своей территории. Как член НАТО Германия обязана участвовать и в ядерной программе альянса. Это дает Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия, но в обмен Германия обязана предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и размещать ядерные боеголовки на своей территории.
Накануне президент России Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс продолжает «настырно и демонстративно» приближать свою военную инфраструктуру к границам страны. Так, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, на которых можно за «несколько минут» поменять программное обеспечение и использовать их против России, напомнил глава государства.