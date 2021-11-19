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МИД РФ: размещение ядерного оружия США ближе к России нарушит договор с НАТО

Ведомости

Перенос ядерного вооружения США в Восточную Европу нарушит положения Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на угрозу генсека альянса Йенса Столтенберга разместить американские ракеты к востоку от Германии.

Заявление Столтенберга означает, что «для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия — НАТО больше не существует», — сказал Грушко в беседе с «РИА Новости».

Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. В частности, в нем говорится, что государства — члены альянса «не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов». НАТО также обязалась не производить дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.

Ранее в пятницу Столтенберг допустил размещение ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется держать его на своей территории. Как член НАТО Германия обязана участвовать и в ядерной программе альянса. Это дает Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия, но в обмен Германия обязана предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и размещать ядерные боеголовки на своей территории.

Накануне президент России Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс продолжает «настырно и демонстративно» приближать свою военную инфраструктуру к границам страны. Так, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, на которых можно за «несколько минут» поменять программное обеспечение и использовать их против России, напомнил глава государства.

Ранее по теме: Путин оценил настрой НАТО в отношении РФ как «подчеркнуто конфронтационный»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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