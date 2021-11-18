Путин оценил настрой НАТО в отношении РФ как «подчеркнуто конфронтационный»
Настрой военного альянса НАТО в отношении России является «подчеркнуто конфронтационным», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
В своем выступлении российский лидер затронул вопрос отношений с Евросоюзом, возможности сотрудничества с которым, по его словам, сужаются.
«Аналогичная, если не более удручающая ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — сказал Путин.
Глава государства также обратил внимание на факты пролета стратегических бомбардировщиков альянса в 20 км от российской границы.
«На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях», — отметил российский президент.
12 ноября Минобороны России сообщило, что шесть разведывательных самолетов стран НАТО совершили полеты над Черным морем, интенсивность воздушной разведки НАТО рядом с границами России продолжает расти.