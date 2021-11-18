Путин оценил настрой НАТО в отношении РФ как «подчеркнуто конфронтационный»

«На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях», — отметил российский президент.