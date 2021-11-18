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Путин оценил настрой НАТО в отношении РФ как «подчеркнуто конфронтационный»

Ведомости

Настрой военного альянса НАТО в отношении России является «подчеркнуто конфронтационным», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

В своем выступлении российский лидер затронул вопрос отношений с Евросоюзом, возможности сотрудничества с которым, по его словам, сужаются.

«Аналогичная, если не более удручающая ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание на факты пролета стратегических бомбардировщиков альянса в 20 км от российской границы.

«На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях», — отметил российский президент.

12 ноября Минобороны России сообщило, что шесть разведывательных самолетов стран НАТО совершили полеты над Черным морем, интенсивность воздушной разведки НАТО рядом с границами России продолжает расти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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