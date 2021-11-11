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Песков заявил об обеспокоенности Путина действиями США в Черном море

Ведомости

Учения стран НАТО и союзников альянса в Черном море являются предметом обеспокоенности для президента России Владимира Путина, он следит за ситуацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности. И он об этом говорил», — ответил Песков на вопрос, насколько президент следит за ситуацией в Черном море с связи с учениями и насколько это предмет его беспокойства.

Песков рассказал, что есть позитивные оперативные контакты между военными России и США по линии генеральных штабов. Однако такие действия вблизи российских границ «не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности», уточнил он. Администрации президентов двух стран не контактировали по этому вопросу. 

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черном море с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Кроме того, 3 и 4 ноября соответственно туда прибыли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.

По мнению министерства, учения США совместно с другими странами проводятся в Черном море для изучения «потенциального театра военных действий» в случае подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. 

Ранее по теме: Минобороны прокомментировало учения США в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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