Песков заявил об обеспокоенности Путина действиями США в Черном море
Учения стран НАТО и союзников альянса в Черном море являются предметом обеспокоенности для президента России Владимира Путина, он следит за ситуацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно является предметом его обеспокоенности. И он об этом говорил», — ответил Песков на вопрос, насколько президент следит за ситуацией в Черном море с связи с учениями и насколько это предмет его беспокойства.
Песков рассказал, что есть позитивные оперативные контакты между военными России и США по линии генеральных штабов. Однако такие действия вблизи российских границ «не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности», уточнил он. Администрации президентов двух стран не контактировали по этому вопросу.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черном море с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Кроме того, 3 и 4 ноября соответственно туда прибыли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.
По мнению министерства, учения США совместно с другими странами проводятся в Черном море для изучения «потенциального театра военных действий» в случае подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.