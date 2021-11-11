Песков заявил об обеспокоенности Путина действиями США в Черном море

Песков рассказал, что есть позитивные оперативные контакты между военными России и США по линии генеральных штабов. Однако такие действия вблизи российских границ «не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности», уточнил он. Администрации президентов двух стран не контактировали по этому вопросу.