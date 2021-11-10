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Минобороны прокомментировало учения США в Черном море

Ведомости

Одной из целей военных учений США в Черном море является «военное освоение территории Украины», заявило российское Минобороны.

«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», — сообщили в военном ведомстве.

В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингента вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. «Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — добавили в ведомстве.

Вооруженные силы России продолжают наблюдать за обстановкой в регионе: 9 ноября над акваторией Черного моря обнаружили самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, отмечает Минобороны. В учениях также участвует эсминец с управляемым ракетным оружием «Porter» ВМС США, танкер «John Lenthall» ВМС США и штабной корабль «Mount Whitney» ВМС США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных