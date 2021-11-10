Минобороны прокомментировало учения США в Черном море
Одной из целей военных учений США в Черном море является «военное освоение территории Украины», заявило российское Минобороны.
«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», — сообщили в военном ведомстве.
В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингента вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. «Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — добавили в ведомстве.
Вооруженные силы России продолжают наблюдать за обстановкой в регионе: 9 ноября над акваторией Черного моря обнаружили самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, отмечает Минобороны. В учениях также участвует эсминец с управляемым ракетным оружием «Porter» ВМС США, танкер «John Lenthall» ВМС США и штабной корабль «Mount Whitney» ВМС США.