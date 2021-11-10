Минобороны прокомментировало учения США в Черном море

«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», — сообщили в военном ведомстве.